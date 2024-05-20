حبس عاطل لحيازته كيلو حشيش بالمرج

قررت نيابة المرج ،حبس عاطل ٤ ايام علي ذمة التحقيقات في حيازة الحشيش المخدر وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد قيام عاطل بحيازة مواد مخدرة وبعمل للتحريات اللأزمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطل- له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المرج.

وبحوزته (كيلو جرام من مخدر الحشيش- فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.