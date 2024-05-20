الشرقية: ضبط 257 عبوة دواء لـ 17 صنفا بيطريا مخالفا

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع و تداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية والتأكد من صلاحيتها ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ولزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية ، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

ومن جانبه اشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري الي قيام إدارة الخدمات بالمديرية بالاشتراك مع شرطة البيئة و المسطحات المائية بالشرقية بشن حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركز و مدينة الزقازيق وذلك فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية و التفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 257 عبوة لـ 17 صنف ما بين أدوية مخالفة ومحظورة و منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وذلك بالمرور على 4 مراكز لبيع الأدوية البيطرية و ضبط 29 ألف جرعة تحصين منتهية الصلاحية و تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفات المضبوطة والتحفظ على الأدوية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أدوية بيطرية مخالفة

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