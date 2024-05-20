تعليم القاهرة: لن نسمح بالإخلال بمنظومة اﻻمتحانات وسيتم تطبيق عقوبات رادعة

أدى طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة اليوم الإثنين، امتحان مادة العلوم فى الفترة مابين ٩ إلى ١١ صباحا، حيث تتابع غرفة العمليات منذ فجر اليوم انتظام سير اللجان الامتحانية، بحضور زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، وياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات، وهمت أبو كيلة مدير عام الشئون التنفيذية، وداليا عباس مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات.

وقالت “تعليم القاهرة”، إن ورقة امتحان مادة العلوم في صفحتين وكانت الورقة واضحة ومنسقة والطباعة جيدة، وجاءت الأسئلة سهلة الصياغة فنيا ولغويا وشملت جميع دروس المنهج المقرر وكافية للوقت المقرر للإجابة مع وجود فترة زمنية للمراجعة، وتنوعت الأسئلة بين الموضوعي والمقالي.

وأكد مدير المديرية أيمن موسى، أنه لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة وسيتم تطبيق عقوبات رادعة، مشددا على ضرورة التنسيق الكامل مع مديرى الإدارات التعليمية والتواجد الميداني وتقديم الدعم لانتظام سير الامتحانات.