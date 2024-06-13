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الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حماس: ندعو إدارة بايدن إلى توجيه الضغط على حكومة نتنياهو لوقف القتال في غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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دعت حركة حماس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى توجيه الضغط على حكومة نتنياهو لوقف القتال في غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت الحركة من خلال بيان لها  .

وأضافت، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يحاول تبرئة إسرائيل من خلال تحميل الحركة مسؤولية تعطيل الاتفاق، كما أن بلينكن يؤكد موافقة إسرائيل على مقترحات بايدن ولم يعلن أي مسؤول إسرائيلي ذلك.

وقالت حركة حماس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رد على موافقتنا على اتفاق المبادرة الأميركية بالهجوم على رفح الفلسطينية.

وأوضحت أنها أبدت في جميع مراحل المفاوضات الإيجابية للوصول إلى اتفاق شامل، ولكن لم يسمع العالم أي موافقة من قبل نتنياهو على قرار مجلس الأمن.

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