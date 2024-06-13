وزيرا الخارجية والصحة الكويتيان يتفقدان حالة المصابين جراء حادث الحريق ويطمئنان على المصاب المصري

قام كل من وزير الخارجية الكويتي عبدالله علي اليحيا، ووزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي، مساء أمس الأربعاء، بتفقد مستشفى العدان للإطلاع على حالة المصابين جراء حادث حريق المبنى العمالي في منطقة المنقف الذي وقع صباح أمس كما اطمأنا على الحالة الصحية للمصاب المصري طاهر محمد.

وأكد الوزيران حرص الحكومة على متابعة حالة المصابين وتقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم، وتسخير كافة الإمكانات اللازمة لتلبية احتياجاتهم الطبية، متمنيين للمصابين الشفاء العاجل.

وكان حريق اندلع صباح أمس بمنطقة المنقف بمحافظة الأحمدي أسفر عن وقوع 49 حالة وفاة والعشرات من المصابين غالبيتهم من الجنسية الآسيوية.