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الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. شهداء وجرحى في قصف منزل بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية،اليوم الخميس، بسقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين في قصف منزل لعائلة "شنيورة" في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

ومنذ قليل، شنت طائرات الاحتلال قصفا على منزلا لعائلة "شنيورة" قرب مسجد عائشة في حي الزيتون بمدينة غزة.

كما نفذت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفا استهداف المناطق الشرقية لحي التفاح شرقي مدينة غزة، وأطلقت طائرة مسيرة للاحتلال صاروخًا في محيط مدرسة خالد بن الوليد جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأمس الأربعاء، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرى شمال شرق مدينة جنين، واندلعت مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال، أطلق خلالها الاحتلال القنابل المسيلة للدموع، ولم ينتج عن تلك الاشتباكات أي إصابات حتى الأن.

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