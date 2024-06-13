خالد عباس: 27 مليار جنيه أرباح «العاصمة الإدارية الجديدة» خلال 2023

أكد رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة المهندس خالد عباس، أن الشركة حققت خلال العام المالي 2023 نحو 27 مليار جنيه أرباح قبل خصم الضرائب والمخصصات.

وكشف المهندس خالد عباس - في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط - عن أن المؤشرات المالية الأولية لميزانية الشركة خلال 2023 أظهرت أنها حققت أرباحا قبل الضرائب تبلغ 27 مليار جنيه بزيادة 35% عن العام المالي السابق فيما ستقوم بسداد نحو 8 مليارات جنيه ضرائب بمختلف أنواعها (قيمة مضافة، أرباح، توزيعات)، مشيرا إلى أنه من المقرر انعقاد الجمعية العمومية للشركة قريبا للإعلان عن الأرباح.

وأشار إلى ارتفاع أصول شركة العاصمة الإدارية الجديدة إلى 290 مليار جنيه فيما سيتم رفع رأس المال المدفوع من 20 مليارا إلى 44 مليارا و500 مليون جنيه..مؤكدا أنه بعد انعقاد الجمعية العمومية وإعلان الأرباح سيتم رفع رأسمال الشركة إلى أكثر من 60 مليار جنيه.

واستكمالا للمؤشرات المالية للشركة، قال المهندس خالد عباس: بلغت محفظة أراضي شركة العاصمة الإدارية نحو 40 ألف فدان في المرحلة الأولى من المشروع حيث تم استغلال نحو 70% منها.. مشيرا إلى أن المتبقي ما بين 4 آلاف إلى 5 آلاف فدان تحت تصرف الشركة سواء بالبيع أو التنمية الأمر الذي دفع بالبدء في تخطيط المرحلة الثانية من المشروع.

وأضاف: أنه يجري العمل الآن على ترفيق الأراضي والانتهاء من المخطط العام تمهيدا للبدء في أعمال المرحلة الثانية خلال الربع الأول من عام 2025، موضحا أن مساحة الأراضي في المرحلة الثانية للمشروع تبلغ نحو 40 ألف فدان، مؤكدا وجود طلبات استثمارية عديدة تستلزم توفير أراض لها.

وعن الخطط الاستثمارية للعاصمة الإدارية الجديدة، أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنه من المقرر أن تشتمل الموازنة العامة للشركة لعام 2024 على استثمار ما قيمته 60 مليار جنيه ممثلة في إنشاء محطة المياه الخاصة بالعاصمة والتي تبلغ تكلفتها نحو 40 مليار جنيه وتستغرق مدة تنفيذها نحو عامين وكذلك إنشاء نحو ثلاث محطات تبريد جدد بتكلفة 7 مليارات جنيه لكل واحدة منها ويستغرق مدة التنفيذ من عامين إلى ثلاثة أعوام..مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء خمس شركات جديدة مؤخرا وهي: شركة للتعليم، وشركة لإدارة مرفق المياه والصرف، وشركة لإدارة التكنولوجيا، وشركة لإدارة المواصلات وشركة لإدارة تدوير المخلفات.

وقال المهندس خالد عباس: "كان هناك تحد يواجه الشركة وهو البيروقراطية الأمر الذى دفع الدولة لتذليل هذه التحديات ومن ثم إنشاء إدارات لاستصدار التراخيص تيسيرا للمستثمرين وسيتم قريبا إطلاق تطبيق إلكتروني جديد (ابليكشين) لتركيب العدادت وإستصدار التراخيص بالإضافة إلى توفير كافة البيانات الخاصة عن مرافق الأراضي المتاحة بالعاصمة".

وعن الشراكات الاستثمارية للعاصمة الإدارية أفاد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأن الشركة قد دخلت في شراكات مستثمرين من عدد من الدول العربية حيث يتم التفاوض لإتمام شراكات أخرى في الفترة القادمة..مشيرا إلى جود طلبات جديدة من المستثمرين لشراء أراض للبدء في مشروعات متنوعة.