الخارجية الأمريكية: لسنا قلقين من دخول سفن روسية إلى كوبا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن عمليات الانتشار الروسية في كوبا جزء من النشاط البحري الروتيني وأنه لا يوجد قلق من ذلك.

وأضافت الخارجية حسبما ذكرت قناة الحرة الأمريكية الأربعاء، أن الولايات المتحدة ليست قلقة من ذلك وأنها لا تشكل تهديدًا مباشرًا للولايات المتحدة.

وأكدت الخارجية أن هذه ليست المرة الأولى التي تبحر فيها سفنًا روسية عبر منطقة البحر الكاريبي أو تزور موانئ في كوبا، إذ أبحرت السفن الروسية إلى نصف الكرة الغربي سنويًا من عام 2013 إلى عام 2020.

ووصلت 4 سفن تابعة للبحرية الروسية، بينها غواصة تعمل بالطاقة النووية، إلى كوبا، الأربعاء، ومن المقرر أن ترسو لمدة 5 أيام.