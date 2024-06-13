بوتين يثني على "الدور المتنامي" لمجموعة دول البريكس في الشؤون الدولية

أثنى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على "الدور المتنامي" لمجموعة دول البريكس في الشؤون الدولية والعالمية.

وقال بوتين، في كلمته الترحيبية في حفل افتتاح ألعاب البريكس في مدينة كازان الروسية الأربعاء، "إن الألعاب الرياضية التي تجري تحت رعاية منظمتنا هي جزء من التعاون السياسي والاقتصادي والإنساني الشامل"، مضيفًا أن "دور البريكس في الشؤون العالمية ينمو بسرعة."

وأعرب بوتين عن يقينه بأن شعبية وجاذبية الألعاب - باعتبارها منافسة خالية من التدخل والضغوط السياسية، والتي توحد حقا الرياضيين من جميع أنحاء العالم - سوف تنمو أيضًا.

وأكد الرئيس الروسي على أنه "لا سيما وأن هذه هي المرة الأولى التي تقام فيها الألعاب بشكل مفتوح، مما يعني أن الألعاب ستصبح رمزا آخر للحوار الواسع بين الثقافات، ومساهمة كبيرة في تعزيز الصداقة بين الأمم وعلاقة مثمرة".