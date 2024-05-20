بالفيديو.. اتحاد الغرف السياحية: أسعار الفنادق في المتناول ومناسبة للجميع

قال الدكتور حسام هزاع ، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه يمكن السفر لقضاء عطلة الصيف في عدد من الأماكن على حسب قدرة كل شخص سواء في شقق فندقية أو شقق عادية، مشيرًا إلى أنه يفضل للعائلات السفر لأي مكان وتأجير شقق خاصة لهم، وفي حالة المقدرة يكون متاح الفنادق باعتبارها أرخص وأسهل وسائل.

وأضاف "هزاع" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الإثنين، أنه يمكن السفر بوسائل مثل الأتوبيسات أو السيارات الخاصة أو الطائرة، موضحًا أنه يمكن السفر لعدة أماكن مثل (مرسى علم ، سفاجا ، دهب ، سوما باي ، مطروح ، الإسكندرية ، رأس صدر).

وتابع: "أسعار الفنادق في المتناول ومناسبة للجميع، خاصة لو كانت أسرة أو مجموعة كاملة"، موضحًا أن أسعار الفنادق في مرسى علم قد تكون أقل من الغردقة، ولكن بها بعض الأشياء 5 نجوم وتكون باهظة الثمن، ولكنها متاحة ومتوفرة للجميع أيضًا لبعض الفئات.

وأردف، :"ليس هناك حاجة للخروج لقضاء شهر العسل خارج مصر، نظرًا لارتفاع الأسعار وتكلفتها المرتفعة مقارنة بأسعار الفنادق داخل مصر".