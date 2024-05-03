ads
الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الجنائية الدولية تدعو لوقف محاولات تخويف أو تأثير أو إعاقة مسؤوليها

الجنائية الدولية
الجنائية الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال مكتب المدعي العام للجنائية الدولية  اليوم الجمعة، إن هناك اهتماما بتحقيقات المحكمة، معربا عن تفهم المحكمة للمخاوف الرسمية وغير الرسمية المرتبطة بالتحقيقات.

ودعا -في بيان- لوقف كل المحاولات الرامية لإعاقة مسؤولي المحكمة أو تخويفهم أو التأثير عليهم، مشيرا إلى أن استقلالية وحياد المحكمة يقوَّضان عندما يهدد أفراد بالانتقام منها أو من موظفيها.

وأفاد بأن تهديد المحكمة حتى دون اتخاذ إجراء قد يشكل جريمة ضد إقامة العدل بموجب نظام روما.

يأتي ذلك بعد أنباء عن مخاوف الحكومة الإسرائيلية من إصدار المحكمة الجنائية مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين على خلفية حرب غزة.

الجنائية الدولية الحكومة الإسرائيلية غزة المحكمة الدولية