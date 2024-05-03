غدا.. مكتبة مصر الجديدة للطفل تحتفل بأعياد الربيع

تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل في 12 من ظهر غد السبت، ورشة فنية للاطفال عن اعياد الربيع وشم النسيم تتضمن ورشة اشغال فنية لتلوين البيض استخدم فيها الخامات الطبيعية وازهار شم النسيم يتخللها عرض فيلم تسجيلى عن احتفالات عيد الربيع

قال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة، إن أعياد الربيع حظيت بتجسيدها بطرق مختلفة، ولم يكن الاحتفاء بها وليد اليوم، إذ قام قدماء المصريين برسمها على جدران المعابد والمقابر ومن حقول الأزهار والورود التي رأى فيه الفنانون رمزًا للجمال والحب والصفاء، وراحة القلوب، استلهموا ومزجوا من شذى الألوان أرق اللوحات وأعذب المعاني.