دراسة حديثة تكشف علاقة الغضب بزيادة خطر الوفاة

وجدت دراسة حديثة أجرتها جامعة كولومبيا في نيويورك أن نوبات الغضب يمكن أن تزيد من خطر الوفاة عن طريق إتلاف القلب والأوعية الدموية. وشملت الدراسة 280 مشاركا قاموا بواحدة من 4 مهام عاطفية وكان عليهم إما أن يتذكروا ذكرى شخصية تثير الغضب لديهم أو استعادة ذكرى معينة عن القلق أو قراءة سلسلة من الجمل المحبطة أو العد بشكل متكرر حتى 100 للحث على حالة الحياد.

كما وجد الباحثون أن الغضب أدى إلى تمدد الأوعية الدموية بنحو الضعف لمدة تصل إلى 40 دقيقة وإن الخلايا الموجودة في الأوعية الدموية تتوقف عن العمل بشكل صحيح في حالات الغضب من الذكريات السيئة ما يؤدي إلى تقييد تدفق الدم وزيادة الضغط على القلب وبالتالي زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية كما أوضحوا أن القلق والحزن لا يهددان بالأضرار الصحية نفسها التي يسببها الغضب.

كما قال البروفيسور دايتشي شيمبو من كلية بايلور للطب: ان هناك ربط بين المشاعر السلبية والإصابة بنوبة القلب والأوعية الدموية.

واضاف، أن إثارة حالة الغضب تؤدى إلى خلل في الأوعية الدموية وترتبط بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

كما تضيف هذه الدراسة إلى قاعدة الأدلة المتزايدة على أن الصحة العقلية يمكن أن تؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية.