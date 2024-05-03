الكرملين يرفض تصريحات ماكرون بشأن إرسال قوات لأوكرانيا.. ويؤكد: خطرة للغاية

رفضت الرئاسة الروسية، التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ولم يستبعد فيها إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا حال اخترقت موسكو «خطوط الجبهة» في الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين، إذ اعتبرتها موسكو خطرة للغاية.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن «هذا التصريح مهم للغاية وخطر للغاية».

وأضاف أن ماكرون «يواصل على الدوام الحديث عن إمكانية الانخراط المباشر على الأرض في النزاع بشأن أوكرانيا. هذا نسق خطر للغاية».

وأكد المتحدث باسم الرئاسة: «نتابع كل هذا باهتمام ونواصل وسنواصل عمليتنا العسكرية الخاصة في أوكرانيا حتى تحقيق جميع الأهداف المحددة».

وكان ماكرون كرر الخميس موقفه لجهة عدم استبعاد إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في حال تحقيق روسيا خرقاً مهماً في الغزو الذي بدأته عام 2022.

وقال الرئيس الفرنسي في مقابلة مع مجلة «ذي إيكونوميست» البريطانية نشرت الخميس: «في حال اخترق الروس خطوط الجبهة، وفي حال ورود طلب أوكراني بهذا الخصوص، وهو أمر لم يحصل بعد، يجب أن نطرح هذه القضية بشكل مشروع».