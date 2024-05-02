ذكرى رحيله.. محطات في مشوار وائل نور

في مثل هذا اليوم من عام 2016 رحل عن عالمنا الفنان وائل نور بعد مشوار فني كبير، فهو من مواليد 24 إبريل 1961، وحصل على معهد سكرتارية قبل أن يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

اشتهر وائل نور خلال مشواره الفني بتقديم أدوار الشاب الشقي وقدم العديد من أدوار الشاب الخارج عن القانون، ونجح في خطف أنظار الجمهور خلال بدايته الفنية بفضل موهبته وخفة ظله.

كان الفنان الراحل فريد شوقي من أبرز الداعمين له، حيث شارك معه في العديد من الأعمال الفنية، والتي كان من أبرزها مسلسل "البخيل وأنا"، لينطلق بعدها في عالم الدراما والسينما، ويقدم عدد من الأعمال الفنية الناجحة، من أبرزها "ذئاب الجبل والمال البنون والبيه البواب وعلى باب الوزير"، بينما كان مسلسل "شقة فيصل" هو أخر أعمال الفنان الراحل وائل نور، والذي تم عرضه بعد رحيله عن عالمنا.