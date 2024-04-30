إهداء درع جامعة قناة السويس إلى الدكتورة سهير أبو عيشه لبلوغها سن التقاعد

أهدى الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس درع الجامعة إلى الدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، تقديراً لجهودها وعملها الدؤوب، مقدماً الشكر والتقدير لسيادتها ،متمنياً لها مزيد من التوفيق والنجاح في حياتها القادمة.

جاء ذلك بالجلسة الافتتاحية لمجلس جامعة قناة السويس رقم (451) والمنعقدة اليوم الثلاثاء الموافق 30 إبريل.

وخلال كلمته - أشاد الدكتور ناصر مندور بالدكتورة سهير أبو عيشه، مشيراً إلى أنها تعمل على مدار ال24 ساعة بكل جد وإخلاص، مؤكداً أن مشوارها تُوج بجهودها الملموسة خلال الاستعدادات لزيارة فخامة الرئيس السيسي للجامعة، والتي أظهرت خلالها التفاني في العمل والإخلاص الشديد.

وأردف الدكتور ناصر مندور أنه تعامل مع ثلاث أمناء جامعة هم : هدى فرج، و خالد سويلم، والدكتورة سهير أبو عيشه جميعهم مشهود لهم بالكفاءة ولهم إسهاماتهم الواضحة في تأسيس صرح جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وأكد رئيس الجامعة أن "سهير أبو عيشه" قيادة فريدة نسعى أن يحتذى بها الكثير ؛ من أجل تطوير وبناء جهاز إداري قوى للجامعة .

ثم دعى ناصر مندور أعضاء المجلس لتوجيه كلمة للدكتورة سهير أبو عيشه حيث أشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أن الدكتورة سهير أبو عيشه مشهود لها بالحرص على المصلحة العامة لمنتسبي الجامعة والشفافية التامة في التعامل.

كما وصفها الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بأنها تعمل بإخلاص وبحرص شديد على تيسير جميع الأموره بوجه بشوش.

فيما قدم لها الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية درع الجامعة تقديراً لجهودها مختزلا صفاتها الجميلة في صفتين القوة والأمانة.

وتوالت كلمات الشكر ، حيث أعلن الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية عن إقامة حفل خاص بالكلية لتكريم الدكتورة سهير أبو عيشه تقديراً لمجهوداتها.

من جانبه قال الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية أن الدكتورة سهير أبو عيشه حاصلة على الدكتوراه من كلية التربية على يد أساتذة إجلاء، مشيراً إلى أنها جمعت بين حب الإداريين مع الحزم والجدية في العمل بينما هنئها الدكتور محمد يس عميد كلية الزراعة مؤكداً أنها من أوفى الإدارين، وقمة في التعاون.

ووجه الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب الشكر لها لتعاونها معه منذ أكثر من 10 سنوات،مؤكداً أن هذا الإجماع على سماتها الشخصية أكبر دليل على نجاحها وتميزها.

كما حرصت الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري على تقديم الشكر للدكتورة سهير أبو عيشه على دعمها لمزرعة الكلية ومعالجة القصور في العمالة بها.

ووصفتها الدكتورة نفيين جلال عميد كلية السياحة بالبشوشة الخلوقه التي جعلت من الرقي في العمل أسلوب الإدارة الناجحه.

كما أشار الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية إلى تعاونها الدائم وانتهاجها سياسية الباب المفتوح، مشيراً إلى أنها تركت بصمة كبيرة في عملها وفي قلوب الجميع.

وحرصت "سهير أبو عيشه"، على توجيه الشكر لجميع القيادات الجامعية، مؤكدًة أن العمل الجماعي هو أساس النجاح والتقدم؛ لافته إلى تميز الجامعة بقيادتها الواعدة الرائدة، متمنيه للجامعة مزيد من الازدهار والتقدم.