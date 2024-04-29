وزير الخارجية الأمريكي: أكدنا على نتنياهو ضرورة تخفيف المعاناة الإنسانية داخل غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إن يوجد تقدم ملموس في مسألة دخول المساعدات إلى قطاع غزة خلال الأسابيع الماضية، مشيرًا في الوقت ذاته لوجود إلى حاجة القطاع إلى المزيد من المساعدات.

وأكد بلينكن في كلمته خلال زيارته اليوم إلى السعودية، على اهتمام واشنطن الكبير بمسألة دخول المساعدات إلى القطاع.

وقال بلينكن، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد على رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو ضرورة اتخاذ خطوات لتخفيف المعاناة الإنسانية داخل القطاع.

وأفاد بلينكن، أن واشنطن مستمرة في العمل مع الشركاء لأجل الوصول إلى حل مستدام بضمانات أمنية لإسرائيل.

وشدد بلينكن، على دعم الإدارة الأمريكية لأهمية التوصل إلى هدنة في قطاع غزة يتم بموجبها إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين.