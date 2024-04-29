ملتقى للسلامة والصحة المهنية بمقر شركة مياه أسيوط والوادي الجديد

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط ملتقى السلامة والصحة المهنية في إطار الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، وذلك بين صفوف العاملين بمقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد.

وتضمنت فعاليات الملتقى عدة محاضرات متنوعة وشاملة لكافة الجوانب العلمية والفنية، حول كيفية إعداد سجلات وإحصائيات السلامة والصحة المهنية، وتحليل إحصائيات إصابات العمل، وأهمية المتغيرات المناخية وآثرها على بيئة العمل، وأهمية تشكيل أجهزة ولجان السلامة والصحة المهنية، وأهمية الالتزام بأهداف ومبادئ السلامة والصحة المهنية، فضلاً عن أهمية صقل وتنمية المهارات والعلوم والمعارف لدى مسئولي السلامة والصحة المهنية بالقطاعات الصناعية والتجارية ، وذلك فى إطار جهود المديرية وأجهزة السلامة والصحة المهنية التابعة لها فى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف المنشآت والتعريف بمفاهيمها وأساليبها وكيفية تطبيقها داخل المنشآت للحفاظ على العاملين والمنشآت والمترددين من مخاطر بيئة العمل المختلفة وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.



وأوضح علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، أن ذلك الملتقى يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بنشر وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية بين صفوف العاملين بالمنشآت والمؤسسات الصناعية والتجارية، والسعي دوما إلى الحفاظ على الممتلكات والأفراد، من مخاطر بيئة العمل وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يشجع على الاستثمار ويزيد من الإنتاجية، وتفعيل دور الأجهزة التابعة للمديرية فى القيام بتلك المهام المنوطة بها.

وأكد مدير المديرية حرص المديرية وأجهزتها على متابعة تطبيق أحكام القانون لحماية المنشآت العاملة فى المحافظة من الأضرار والأخطار المحتملة الناجمة عن عدم الالتزام بضوابط واشتراطات السلامة والصحة المهنية، منوها إلى أننا دائماً ما نبذل قصارى جهدنا في سبيل توعية العاملين، لما له من آثار ونتائج إيجابية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودفع عجلة الإنتاج، وحاضر فى الملتقى الكيميائى خالد ميرغني مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، والكيميائية نسرين طه مدير مكتب الفتح، والكيميائى نادر أنيس مدير مكتب منفلوط.

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