رئيس وزراء الأردن يحذر: أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية ستؤدي إلى تفاقم معاناة غزة

حذر رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة من أن أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية ستؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية لسكان قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء الخصاونة مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد حاليا في الرياض.

واطلع رئيس الوزراء الأردني نظيره الماليزي على الجهود التي يبذلها الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وضرورة توفير الحماية للمدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية بشكل عاجل ومستدام.

وأكد الخصاونة ضرورة الانتقال إلى أفق سياسي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة والناجزة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق حل الدولتين.

وبحث رئيس الوزراء الأردني ونظيره الماليزي، خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان والسفير الأردني في الرياض هيثم أبوالفول، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة سيما ما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على غزة.

وأشار الخصاونة إلى اهتمام الأردن بتطوير علاقات التعاون المشترك مع ماليزيا في المجالات كافة..مؤكدا أهمية عقد الاجتماع الأول للجنة التجارية الأردنية الماليزية لبحث آفاق التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

ومن جهته..أكد رئيس الوزراء الماليزي الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك مع الأردن في المجالات كافة خدمة لمصالح البلدين والشعبين..معربا عن تقديره لجهود الملك عبدالله الثاني في تعزيز الأمن والاستقرار وإحلال السلام في المنطقة.