السيسي يشيد بالتجهيز المميز للأكاديمية العسكرية المصرية

أثني الرئيس عبد الفتاح السيسي على التجهيز المميز للأكاديمية العسكرية المصرية.

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث تفقد الأكاديمية العسكرية المصرية بمقر القيادة الاستراتيجية بالكيان العسكري.

وعاين الرئيس خلال الجولة مبني قيادة الأكاديمية كما تفقد صالات الرياضة المجهزة بأحدث المعدات لتعزيز القدرات البدنية لطلبة الاكاديمية وكذلك مبني إقامة الطلاب والمباني التعليمية ومبني محاكاة الرماية فضلا عن مباني الشئون الإدارية

وناقش الرئيس الطلبة في ظروف إقامتهم واستمع لأرائهم كما أثني الرئيس على التجهيز المميز للأكاديمية مؤكد حرص الدولة على تطوير المنظومة التعليمية والتدريبية بما ينعكس بشكل إيجابي على طلبة الأكاديمية ويضمن تلقيهم أفضل أنواع التدريب لرفع كفائتهم بالشكل الذي يتوافق مع أعلي المتطلبات الفنية والشخصية التى يتواجب توافرها في طلبة الكليات العسكرية المصرية.