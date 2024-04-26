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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

بيراميدز 2009 يهزم الزمالك برباعية ويتوج بلقب دوري الجمهورية

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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توج فريق نادي بيراميدز مواليد ٢٠٠٩ بلقب بطولة الدوري بعد الفوز الكبير الذي حققه على نظيره نادي الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت بينهما على ملعب نادي الزمالك في ختام منافسات دوري الجمهورية.

سجل رباعية الفريق السماوي في المباراة، حمزة جمال، ويونس محمد "هاتريك" ٣ أهداف، ليمنح بيراميدز الفوز وصدارة الترتيب ولقب الدوري.

يذكر أن بيراميدز كان حقق الفوز في مباراة الجولة قبل الأخيرة على الأهلي بهدف دون مقابل، قبل أن يفوز على الزمالك في نهاية مباريات الدوري.

ويقود الفريق المدير الفني توفيق عيد توفيق والمدرب العام إيهاب المصري ومدرب الحراس أحمد محمود، ويشرف على قطاع الناشئين معتصم سالم رئيس القطاع ومساعد المدير الرياضي.

بيراميدز والزمالك دوري 2009 نادي بيراميدز