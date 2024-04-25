بولندا تعرب عن رغبتها في المشاركة بصياغة سياسات الاتحاد الأوروبي

استعرض وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، في خطاب ألقاه أمام البرلمان اليوم /الخميس/، الرؤية الاستراتيجية للسياسة الخارجية لبلاده، معربا عن رغبة بولندا في المشاركة في صياغة سياسات الاتحاد الأوروبي.

وأشار سيكورسكي، حسبما ذكر راديو "بولندا الدولي"، إلى أن بلاده ترغب في الانضمام مجددا إلى مجموعة الدول التي تصوغ جدول أعمال الاتحاد الأوروبي في ظل الصراع بين روسيا وأوكرانيا، كما ركز خطابه على أولويات بولندا ومن بينها الأمن القومي والعلاقات الأوروبية.

وتناول الوزير أيضا دور بولندا النشط في التحالفات الدولية، وكذلك جهود وارسو في المساعدة في إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب.

وعلى صعيد متصل، أكد سيكورسكي على أهمية الصداقة مع ألمانيا، قائلا إن فترة المواجهة بين البلدين في ظل الحكومة السابقة قد انتهت، واصفًا ألمانيا بالجارة الديمقراطية وأنها أكبر شريك تجاري لبلاده، ودولة أوروبية مهمة وحليف رئيسي في حلف شمال الأطلسي "ناتو".