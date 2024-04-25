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الخميس 25 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الولايات المتحدة ترسل "سرا" صواريخ طويلة المدى لضرب عمق الخطوط الأمامية لروسيا

مستشار الأمن القومي
مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك سوليفان
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كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، عقب إعلان البيت الأبيض عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، أن وزارة الدفاع الأمريكية أرسلت "سرا" إلى أوكرانيا أنظمة صواريخ طويلة المدى مثيرة للجدل قادرة على ضرب عمق الخطوط الأمامية لروسيا في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية إنه عقب توقيع الرئيس الأمريكي على مشروع قانون للمساعدات الخارجية بقيمة 95 مليار دولار لعدة دول، كشف سوليفان أن الولايات المتحدة أرسلت بهدوء أنظمة الصواريخ التكتيكية للجيش الأوكراني منذ أسابيع، على الرغم من مزاعم البيت الأبيض بأنه لم يكن هناك تمويل متبقي لمثل هذه المساعدة.

وأشارت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية إلى أن الصواريخ الجديدة التي سعى إليها القادة الأوكرانيون منذ فترة طويلة، تمنح أوكرانيا ما يقرب من ضعف مسافة الضرب - ما يصل إلى 190 ميلًا - التي كانت تمتلكها مع النسخة متوسطة المدى من السلاح الذي تلقته من الولايات المتحدة في أكتوبر الماضي.

وقال سوليفان: "لقد أرسلنا البعض بالفعل، وسنرسل المزيد الآن بعد أن أصبح لدينا سلطة وأموال إضافية". وتم تضمين أنظمة الصواريخ التكتيكية الإضافية في حزمة المساعدات العسكرية جديدة التي وقعها بايدن اليوم.

 

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