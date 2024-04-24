ads
الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

مدحت العدل ينتقد "مسلسل قصة النبي موسى": صور مصر بالجبروت والبطش

الكاتب والسيناريست
الكاتب والسيناريست مدحت العدل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

شن الكاتب والسيناريست مدحت العدل، هجومًا حادًا على تناول مسلسل الوصية قصة النبي موسى، على نتفليكس، وخاصة من حيث الرؤية المطروحة، حيث صور مصر في ذلك العصر، بكثير من الجبروت والبطش، مضيفًا:" أنه يجب أن يكون الجميع مفتوح الوحي والذهن ومحدش يضحك عليهم".

وعلى جانب آخر، قال  خلال حواره مع الإعلامي والمحامي الدولي، الدكتور خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن الفن في المغامرة وشطارتك يجب أن تذهب في الاتجاه الصحيح، والفترة الأخيرة شهدنا المنصات المخنلفة التي ساهمت في تنوع وثراء الأعمال الفنية".

الكاتب والسيناريست مدحت العدل مسلسل الوصية قصة النبي موسى الإعلامي والمحامي الدولي الدكتور خالد أبو بكر