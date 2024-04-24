مدحت العدل ينتقد "مسلسل قصة النبي موسى": صور مصر بالجبروت والبطش

شن الكاتب والسيناريست مدحت العدل، هجومًا حادًا على تناول مسلسل الوصية قصة النبي موسى، على نتفليكس، وخاصة من حيث الرؤية المطروحة، حيث صور مصر في ذلك العصر، بكثير من الجبروت والبطش، مضيفًا:" أنه يجب أن يكون الجميع مفتوح الوحي والذهن ومحدش يضحك عليهم".

وعلى جانب آخر، قال خلال حواره مع الإعلامي والمحامي الدولي، الدكتور خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن الفن في المغامرة وشطارتك يجب أن تذهب في الاتجاه الصحيح، والفترة الأخيرة شهدنا المنصات المخنلفة التي ساهمت في تنوع وثراء الأعمال الفنية".