الهلال الأحمر يكشف كواليس زيارة الأمين العام للأمم المتحدة والوفد الأوروبي إلى ميناء رفح

قال الدكتور لطفي غيث مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، إن الأمين العام للأمم المتحدة، والوفد الأوروبي اكتشفوا حقيقة الوضع على الأرض في ميناء رفح، مبينا أن الوفد الأوروبي تأكد من دور مصر الإيجابي في دخول المساعدات الغذائية إلى غزة، كما أن الوفد الأوروبي تأكد من جاهزية مصر في دخول المساعدات الغذائية إلى أهالي رفح.

وأضاف الدكتور لطفي غيث مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، في حلقة خاصة من ميناء رفح البري، أنه تم الإشادة بجهود الهلال الأحمر المصري في تسهيل وتجهيز شاحنات المساعدات إلى اهالي غزة، قائلا:"نقوم بمراحل مختلفة للتأكد من سلامة وصلاحية الشحنات المقدمة للشعب الفلسطيني".

وشدد الدكتور لطفي غيث مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري،على وجود تحديات كثيرة لضمان وصول شاحنات المساعدات الغذائية والإنسانية لأهالي غزة، قائلا:" إسرائيل ترفض دخول كراسي كبار السن والثلاجات إلى غزة، ولدينا مخزن كبير به كل السلع المرفوضة من إسرائيل".

وقال الدكتور لطفي غيث مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، إن إسرائيل ترفض دخول أي مساعدات داخل صندوق معدني، قائلا:"نرتب الاحتياجات الضرورية لأهالي غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني".

كما أكد الدكتور لطفي غيث مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، أنه لا توجد أزمة في توفير شاحنات المساعدات إلى أهالي غزة، قائلا: "لدينا أكثر من 5 آلاف متطوع وأكثر من 210 موظفين في تسهيل عبور شاحنات المساعدات أهالي غزة".

وشدد الدكتور لطفي غيث مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، على أنه لا بد من الاهتمام بمقدمي الخدمة في ميناء رفح البري وتوفير الخدمات لهم، مؤكدا أن إسرائيل أعلنت وقف استلام شاحنات المساعدات إلى أهالي غزة، كما تم توفير الخدمات الطبية لسائقي الشاحنات وتجهيز منطقة لوجستية لهم.

