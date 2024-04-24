رئيس نادي النادي: الدولة مهتمة بتطوير المنشآت الرياضية

أكد المهندس محمد الرشيدى رئيس مجلس إدارة نادى النادى فرع أكتوبر بأن الإدارة تسعى جاهدة لتنفيذ تكليفات الدولة المصرية فى تطوير المنشآت الرياضية والحفاظ عليها، وتوفير فرصة ممارسة الأنشطة الرياضية لكافة فئات المجتمع المصري.



وقال: فى إطار حرص الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي على تقديم كافة سبل الدعم للأبطال المصريين من النشئ والشباب، ومن منطلق دور وزارة الشباب والرياضة الاهتمام بالأندية، وكافة المنشآت الشبابية والرياضية، حرصت إدارة نادى النادي على تطوير بعض الإنشاءات داخل النادى، لضمان سلامة الرواد والمترددين، الذى يعد أحد أهم الصروح الرياضية الواعدة التي تقدم كافة الخدمات الرياضية للشباب والأسر المصرية، لما يتميز من إنشاءات رياضية متنوعة تخدم جميع اللعبات الرياضية.

وتابع:" من المنتظر أن تشهد الأيام القادمة تقديم العديد من الأنشطة والفاعليات الشبابية والرياضية، بالإضافة للقاءات فنية وثقافية ودينية، ولقاءات توعوية وتدريبات تأهيلية للنشئ والشباب تقدم لخدمة رواد النادي".