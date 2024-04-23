محافظ الغربية: ضبط 1.25 طن رنجة فاسدة قبل طرحها بالأسواق فى شم النسيم

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالحملات التفتيشية التي يتم تنفيذها في مختلف قرى ومدن المحافظة استعداد لاعياد الربيع و تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بشأن التصدي لكافة أشكال الغش التجاري ولأي محاولات للتلاعب بالأسعار والمساس بالأمن الغذائي للمواطن، إلى جانب توفير احتياجات المواطنين من السلع بالأسعار المناسبة.

قامت سلامة الغذاء بضبط طن وربع رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وشدد المحافظ على استمرار الحملات للتأكد من صلاحية السلع المعروضة لا سيما الأسماك الطازجة والمملحة، والتي يزيد الطلب عليها خلال عيد شم النسيم، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو السلع غير المطابقة للمواصفات ومعاقبة المخالفين، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وعدم تعرضهم لمخاطر التلوث أو استهلاك مواد غذائية فاسدة.

كما حررت مديرية الصحه ٤٣ محضرا (٢٦ محضر عدم استيفاء الاشتراطات الصحية ، ١٧ محضر عدم حمل شهادة صحية)

وتابع المحافظ نتائج الحملات على مخابز العيش السياحي للتأكد من التزامها بقرار خفض الأسعار موجها مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية، للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة، وخفض أسعار رغيف الخبز بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية

وشدد على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخابز بخط واضح وظاهر فضلا عن المرور على المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية والوقوف على مدى التزامهم بتخفيض الأسعار.