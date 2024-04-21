غدا.. "شم النسيم والحسابات الفلكية" ندوة في مكتبة مصر الجديدة

تنظم مكتبة مصر الجديدة فى الساعة الخامسة من مساء غدا الاثنين ندوة بعنوان " شم النسيم والحسايات الفلكية ".

تتناول الندوة اسباب الارتباط بين شم النسيم وفصل الربيع، يحاضر فيها المهندس عصام جودة مدير الجمعية المصرية لعلوم الفلك.

تدور محاور الندوة حول عدة تساؤلات عن كيفية تحديد موعد عيد شم النسيم ؟ ، ولماذا لم يكن له موعد ثابت لكن دائماً يوافق يوم الإثنين؟ ، وما التقويم الذى يحدده ؟ .

يذكر ان عيد شم النسيم هو عيد مصرى له طقوس احتفالية عمرها يتجاوز 4700 عام، تلك التي يمارسها المصريون احتفاءً بقدوم شم النسيم ، إذ بدأ الاحتفال به رسميا منذ نهاية الأسرة الثالثة في عام 2700 قبل الميلاد، ليصبح بذلك العيد الشعبي الأقدم في مصر، وربما في التاريخ الإنساني بأكمله.

وارتبطت تسمية "شم النسيم"، بالتقويم الزراعي المصري، فكلمة "شمو" تعني فصل الصيف ، وكان عيد شم النسيم وثيق الصلة في وجدان المصريين القدماء ببداية الخلق؛ إذ كانت لديهم في معتقداتهم الدينية نظريات يفسرون من خلالها كيف نشأ الكون. ، ومن بين تلك النظريات، أن الكون بأكمله "انبثق من بيضة كبيرة"، لذا فإن لاحتواء مائدة أعياد شم النسيم على البيض دلالة دينية مهمة.