مفاجأة بشأن تطورات مبادرة مقاطعة الأسماك.. مستمرة حتى شم النسيم| فيديو

قال وسام الصفتي، منسق مبادرة مقاطعة الأسماك، إن مبادرة مقاطعة شراء الأسماك بدأ التفكير فيها قبل شهر رمضان الماضي، مشيرا إلى أن المبادرة آتت بثمارها من خلال أبناء محافظة بورسعيد بعد تقديمهم الدعم له من أجل دعم الأسر المتوسطة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار.

وأضاف وسام الصفتي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، أن المقاطعة مستمرة حتى عيد شم النسيم بعد أن كان مقررا لها الانتهاء منها يوم الأحد المقبل، لافتا إلى أن أسعار الأسماك في محافظة بورسعيد، بعد إطلاق المبادرة بدأت في الانخفاض، وتبدأ حاليا من سعر 50 جنيها، بعد أن كانت قد وصلت في الفترات الماضية لـ 250 جنيها، وفاقت أسعار اللحوم والفراخ في الأسواق.

وأشار وسام الصفتي، إلى أن هناك معاناة للمواطن المصري في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مؤكدا ضرورة التكاتف من أجل عبور الأزمة ودعم الأسر، لافتا إلى أن الفترات الماضية كان بها استغلال الكثير من التجار للمواطنين رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة وتنعكس على المواطن.

وشدد وسام الصفتي، منسق مبادرة مقاطعة الأسماك، على أنه لولا الدعم الكبير من التجار لما ظهرت هذه المبادرة للنور وحققت فعالية كبيرة في جميع محافظات مصر، لافتا إلى أن الهدف الأول لها هو مراعاة المواطن البسيط وعدم المغالاة عليه في سعر السمك بخلاف السلع الأخرى.

