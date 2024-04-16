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الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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الزراعة: استمرار ضخ السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين في معرض خير مزارعنا لأهالينا

معرض خير مزارعنا
معرض خير مزارعنا لأهالينا
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يستمر معرض خير مزارعنا لاهالينا في بيع السلع والمنتجات الغذائية الأساسية للمواطنين حتى عيد شم النسيم وبأسعار مخفضة.
وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على المعارض والمنافذ بالوزارة، أنه استعدادا لاحتفال مصر بأعياد شم النسيم سيتم ضخ كميات كبيرة من الرنجة والفسيخ والأسماك وبيض المائدة بالأسعار التالية:

الرنجة 120 جنيها
الفسيخ 270 جنيها
الاسماك 65 للبلطي الكبير
اما البلطي متوسط 55 
والبلطي صغير 45 
والبوري 145

وأكد "صالح" أن المفاجأت وهدايا وزارة الزراعة للمواطنين مازالت مستمرة بتقديم عرض ( خمسه بخمسة ) طماطم وجزر وبطاطس وخيار وبرتقال بسعر 5 جنيهات لكل صنف 
واحد مشيرا إلى أن أسعار  اللحوم البلدي مستقرة  عند 280  لكيلو اللحوم البلدي والكفته 260 والكبده 250  والدقيق 24 ج والأرز من 27 وحتي 30 للكيلو وكرتونة البيض الأحمر والأبيض ب 140 دعما مباشرا للمواطنين 
وأضاف "صالح"ان هناك ارتياحا كبيرا من المواطنين بقرار وزير الزراعة باستمرار عمل المعرض حتى شم النسيم.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الزراعة كان قد افتتح معرض خير مزارعنا لاهالينا قبل بداية شهر رمضان ثم قرر استمراره إلى عيد الفطر ونظرا للاقبال الكبير من المواطنين قرر وزير الزراعة مرة أخرى استمرار المعرض حتى شم النسيم.
كما قام وزير الزراعة بتفقد المعرض عدة مرات للاطمئنان على ضخ السلع والالتزام بتخفيضات الاسعار مع جودة المنتجات.
والمعرض مقام بموقع الإدارة العامة للزراعات المحمية بالدقي خلف المركزى الرئيسي للبنك الزراعي.

شم النسيم اللحوم البلدي الفسيخ