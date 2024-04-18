أسعار مخفضة للسلع قبل شم النسيم في معرض خير مزارعنا لأهالينا.. والزراعة: تخفيضات تصل لـ50%‎ بما في ذلك اللحوم والبيض والدواجن

بدأ معرض خير مزارعنا لأهالينا في عرض كميات كبيرة من الرنجة والفسيخ والأسماك وبيض المائدة، بأسعار مخفضة، استعدادا لاستقبال أعياد شم النسيم ، وذلك بعد قرار وزير الزراعة باستمرار المعرض حتى عيد شم النسيم بدلا من انتهائه مع نهاية شهر رمضان .

وأكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على المعارض والمنافذ، ان معرض خير مزارعنا لاهالينا مازال يشهد اقبالا كبيرا من المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية، مؤكدا رضائهم بالخدمات التي يقدمها المعرض واستمراره الى ما بعد عيد الفطر المبارك ، مشيرا الى انه وفقا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتم يوميا ضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية ذات الجودة العالية وباسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخري من 20‎%‎ وتصل في بعض السلع الي 50‎%‎ بما في ذلك اللحوم والبيض والدواجن.

وأشار صالح الى أن القرارت التي اتخذتها الحكومة لحماية المستهلك ساهمت بجزء كبير في رفع العبء عن كاهل المواطنين وضبط الأسعار، مؤكدا أن مبادرة خير مزارعنا لأهالينا مستمرة في تحقيق دورها الإيجابي بتلبية جميع رغبات المواطنين من خلال اتاحه وتوفير أكثر من 220 سلعة ومحاربة الغلاء والاحتكار الذي يمارسه بعض التجار .

وقال صالح، انه استعدادا لاحتفال مصر بأعياد شم النسيم بدأت الوزارة في ضخ كميات كبيرة من الرنجة والفسيخ والأسماك وبيض المائدة بالأسعار التالية:

الرنجة 120 جنيها.

الفسيخ 270 جنيها

الاسماك 65 جنيها للبلطي الكبير، أما البلطي متوسط 55 جنيها، والبلطي صغير 45 جنيها

والبوري 145 جنيها.

وأكد "صالح" أن المفاجأت وهدايا وزارة الزراعة للمواطنين مازالت مستمرة بتقديم عرض ( خمسه بخمسة ) طماطم وجزر وبطاطس وخيار وبرتقال بسعر 5 جنيه لكل صنف واحد، مشيرا إلى أن أسعار اللحوم البلدي مستقرة عند 280 جنيها لكيلو اللحوم البلدي والكفته 260 والكبده 250 والدقيق 24 جنيها والأرز من 27 وحتي 30 للكيلو وكرتونة البيض الأحمر والأبيض ب 140 جنيها دعما مباشرا للمواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الزراعة كان قد افتتح معرض خير مزارعنا لاهالينا قبل بداية شهر رمضان ثم قرر استمراره إلى عيد الفطر ونظرا للاقبال الكبير من المواطنين قرر وزير الزراعة مرة أخرى استمرار المعرض حتى شم النسيم.