طائرة الأهلي يتوج ببطولة أفريقيا للمرة 16

توج الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال للمرة 16 في تاريخه بعد الفوز على فريق ابو سالم التونسي في النهائي الذي أقيم على صالة النادي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء.

حقق رجال طائرة الأهلي الفوز بنتيجة 3 الشوط نظيفة جاءت كالتالي 25-21 و25 - 17 و25-18.

وحسم فريق طائرة الأهلي التأهل إلى كأس العالم للأندية للكرة الطائرة لينضم إلى فرق النادي لكرة القدم واليد التي ضمنت التواجد في كأس العالم للأندية 2024.

كان الأهلي تأهل الي النهائي بعد الفوز على النصر الليبي 3-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين في نصف النهائي.

وحسم الأهلي الشوط الأول لصالحه بنتيجة 25-19، بينما فاز في الشوط الثاني بنتيجة 25-18، وجاءت نتيجة الشوط الثالث 26-24.

