رئيس جامعة طنطا يلتقي أعضاء مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس

التقى الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا اليوم أعضاء مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس بمجمع الكليات بسبرباى بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن ابو حمزة رئيس مجلس الإدارة، والدكتور رمضان صلاح سكرتير عام، والدكتور هاني سعيد امين الصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة، والمستشار خيرى عمارة المستشار القانوني للجامعة.

هنأ الدكتور محمود ذكى الدكتور ايمن ابو حمزة رئيس مجلس الادارة وأعضاء المجلس بتشكيل المجلس الجديد، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على توجيه كافة أشكال الدعم الكامل في النواحي المالية والادارية والفنية للنادي نظرا لأهميته والخدمات المقدمة لأعضائه فى المجالات الثقافية والترفيهية والاجتماعية وغيرها.

من جانبه أعرب الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة عن سعادته باجتماعه مع أعضاء مجلس إدارة النادى الجديد، موجها بضرورة العمل على تطوير البنية التحتية الاساسية والاثاث والمفروشات ليكون النادي ملتقى مناسباً لأعضاء هيئة التدريس وأسرهم، وتحسين جودة الخدمات التي يتم تقديمها لأعضائه.