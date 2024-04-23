الأونروا: تبرئة الوكالة من إدعاءات إسرائيل رسالة قوية للمانحين

أثنت إيناس حمدان، التي تقوم بأعمال مدير مكتب الإعلام والتواصل في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، على نتائج التقرير الذي أعدته لجنة المراجعة المستقلة حول أداء المنظمة في قطاع غزة، مصفوفة إياه بأنها "مهمة وإيجابية".

وأكدت أن تلك النتائج والتوصيات الموجودة في التقرير تشير جميعها إلى وجود آليات واضحة داخل الأونروا، وإلى ارتفاع مستوى الالتزام بمبدأ الحيادية، الذي يعتبر أحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها عمل المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

وأكدت حمدان، في حوار خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن نتائج التقرير تعكس التزام الأونروا بتطبيق إجراءات وآليات دقيقة لضمان الحيادية والنزاهة في أداء وتنفيذ مشاريعها وبرامجها الإنسانية في غزة.

وأشارت إلى أهمية الإشارة إلى النتائج الإيجابية التي تؤكد استمرار المنظمة في تحقيق مهمتها الإنسانية وتقديم الدعم اللازم للفلسطينيين في ظل التحديات الصعبة التي يواجهونها في القطاع.

وأكدت حمدان أن التقرير لم يتضمن أي إثباتات تؤكد الاتهامات التي وجهت للأونروا، مما يعزز فكرة أن المنظمة لها دور مهم في المنطقة ويجب أن تستمر في تقديم الخدمات.

وأكدت أيضًا أن مسألة التمويل هي رسالة قوية للمانحين والشركاء الداعمين للأونروا بأن الاستمرار في تمويل الوكالة أمر أساسي لاستكمال الاستجابة الإنسانية التي تديرها الوكالة الأممية.

وأشارت حمدان إلى أن وكالة الأونروا تقدم خدمات للاجئين في مناطق العمليات في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية والأردن ولبنان وسوريا، حيث يعتمد ما يقرب من 6 ملايين لاجئ بشكل أساسي على الخدمات التي تقدمها الوكالة. وأوضحت أن هذه الخدمات تشمل التعليم، والرعاية الصحية، والمساعدات الغذائية والنقدية والإغاثية.