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الثلاثاء 23 أبريل 2024
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البوابة ستار

أشرف عن ضوابط تغطية الجنازات: غدا نحدد الآليات المنظمة مع «الصحفيين»

اشرف زكى
اشرف زكى
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رفض الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، الإفصاح عن القواعد والضوابط  لتغطية الجنازات والمقرر طرحها غدا الأربعاء باجتماعه مع نقابة الصحفيين وبحضور أعضاء مجلسى النقابتين، والمكتب التنفيذي لشعبة المصورين الصحفيين لبحث القواعد والآليات اللازمة لتنظيم التغطية الصحفية للجنازات والعزاءات.

وقال زكي في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أفضل أن ننتظر لغدا وسوف نضع كافة الآليات اللازمة لتنظيم التغطية الصحفية للجنازات والعزاءات بالتعاون مع نقابة الصحفيين وتنشر في بيان صحفي ورسمي ليلتزم بها الجميع" 

وكانت نقابة الصحفيين أعلنت التواصل مع الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وذلك لعقد اجتماع عاجل غدا الأربعاء فى مقر نقابة الصحفيين، وبحضور أعضاء مجلسى النقابتين، والمكتب التنفيذى لشعبة المصورين الصحفيين لبحث القواعد والآليات اللازمة لتنظيم التغطية الصحفية.

يأتي ذلك نظرًا للأحداث المتكررة فيما يتعلق بتغطية جنازات المشاهير من الفنانين، والإعلاميين، والرياضيين، والشخصيات العامة، التى تشهد أحداثًا مؤسفة تحتاج إلى تدخل سريع وحاسم لحلها ومنع تكرارها.

ودعت نقابة الصحفيين لوقف تغطية الجنازات والعزاءات، وذلك لحين وضع ضوابط ممارسة التغطية والمتابعة لأي حدث من هذا النوع، لتحمي حرمة الحياة الشخصية للمواطنين، وتحفظ كرامة وهيبة الصحفيين.

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