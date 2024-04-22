الدوري الإيطالي.. لاوتارو يقود هجوم إنتر أمام ميلان في مهمة حسم اللقب

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لإنتر ميلان، تشكيل فريقه لمواجهة الغريم ميلان في ديربي الغضب، الذي سيقام اليوم الإثنين على ملعب سان سيرو، ضمن الجولة 33 من الدوري الإيطالي.

أعاد إنزاجي النجم الفرنسي بنيامين بافارد والمهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز إلى تشكيلة الفريق، بعد غيابهما في المباراة الأخيرة بسبب الإصابة.

تعد عودة بافارد بمثابة دفعة قوية لخط دفاع إنتر، حيث يعرف بقدراته الدفاعية القوية وخبرته في المباريات الكبيرة.

يعد لاوتارو مارتينيز أحد أهم مهاجمي الدوري الإيطالي، حيث يتصدر قائمة هدافي إنتر هذا الموسم برصيد 22 هدفا.

وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: سومير.

خط الدفاع: بافارد - أتشيربي - باستوني - دارميان.

خط الوسط: باريلا - تشالهان أوجلو - ميخيتريان - ديماركو.

خط الهجوم: تورام - لاوتارو.

يواجه إنتر مهمة سهلة نسبيا في هذه المباراة، حيث يسعى لتحقيق الفوز لحسم لقب الدوري الإيطالي رسميا، حيث يتصدر الترتيب برصيد 83 نقطة بفارق 14 نقطة عن ميلان صاحب المركز الثاني.