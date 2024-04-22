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الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

بالمسيرات والصواريخ.. هجمات منفصلة على القوات الأمريكية في العراق وسوريا

عناصر من القوات الأمريكية
عناصر من القوات الأمريكية في العراق
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ذكرت مصادر أمنية عراقية ومسؤولون أمريكيون، لوكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، أن عناصر من القوات الأمريكية المتمركزة في العراق وسوريا تعرضوا لهجومين منفصلين باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة خلال أقل من 24 ساعة.

وجاءت الهجمات بعد توقف استمر لمدة تقارب ثلاثة أشهر عن استهداف القوات الأمريكية في العراق وسوريا.

وقال مسؤول أمريكي، إن طائرة مسيرة مسلحة هاجمت قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية في محافظة الأنبار غرب العراق.

تزامنًا مع ذلك، استهدفت طائرات مسيرة قاعدة في رميلان بشمال شرق سوريا بخمسة صواريخ أُطلقت من شمال العراق، بحسب مسؤولين أمريكيين وعراقيين.

القوات الأمريكية سوريا العراق