نصائح مهمة لمرضى الجيوب الأنفية للوقاية من تداعيات العواصف الترابية

يعد مرضى حساسية الجيوب الأنفية من الفئات الأكثر تضررا من العواصف الترابية، فإذا خرج من المنزل في الطقس العاصف، تلتهب الممرات الهوائية في أنفه، ومن ثم تظهر عليه عدة أعراض منها خروج إفرازات سميكة من الأنف، يتراوح لونها بين الأصفر والأخضر، بجانب احتقان أو انسداد الأنف

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية:

١- غسل الأنف بمحلول ملحي أو استعمال البخاخات، للسيطرة على الإفرازات والتخلص من الأتربة العالقة بالجيوب الأنفية.

٢ .شرب كمية وفيرة من الماء.

- وضع كمادات دافئة على الوجه، للتخفيف من حدة الألم.

٣- الإقلاع عن التدخين، لأنه من العادات الخاطئة التي تؤدي إلى تفاقم التهاب الجيوب الأنفية.-

4- الابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

5- غسل اليدين جيدا بالماء الجاري.

والصابون وتطهيرهما بالمعقم الكحولي بشكل دوري.

6-عدم استعمال المنظفات المنزلية، لأن رائحتها النفاذة تهيج الجيوب الأنفية.

- ارتداء الكمامة قبل الخروج المنزل.

- غلق نوافذ المنزل جيدًا.

- تناول الأطعمة الصحية.

- تشغيل جهار ترطيب الهواء في الغرفة.

- تناول الأدوية الموصي بها من الطبيب المعالج المختص .

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة بداية اليوم الإثنين 22 ابريل 2024 وحتى السبت 27 ابريل 2024، حيث تشهد البلاد طقس حار نهاراً على أغلب الأنحاء دافئ على السواحل الشرقية شديد الحرارة على جنوب البلاد بينما يكون معتدل ليلاً على كافة الأنحاء.

عاصفة ترابية

وعن الظواهر الجوية المصاحبة لحالة الطقس من المتوقع نشاط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة علي أقصي غرب البلاد على فترات متقطعة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من ارتفاع في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5 : 7 درجة على كافة الأنحاء، وذلك اعتباراً من الثلاثاء 23 ابريل الى الخميس 25 ابريل.

حالة الطقس الثلاثاء 23 ابريل 2024:

أفاد خبراء الأرصاد الجوية أن من المتوقع نشاط الرياح علي أغلب الأنحاء وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من غرب البلاد.

وتضمن أنه اعتبارا من يوم الجمعة 26 أبريل تشهد البلاد أنخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 6 إلى 7 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مع سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد كما من المتوقع نشاط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

نشاط العاصفة الترابية



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية الطقس الاربعاء 24 ابريل 2024،

ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد علي فترات متقطعة بالإضافة إلى أتربة عالقة على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة الي حالة الطقس 25 أبريل 2023:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية نشاط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة واتربة عالقة على مناطق من جنوب الصعيد.

وأضاف خبراء الأرصاد الجوية كما تسقط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة وتكون رعدية أحيانا.