حبس متهمين 4 أيام لقتلهما شخصا بالقاهرة

قررت جهات التحقيق بالقاهرة اليوم الاثنين، حبس متهمين بقتل شقيق طليق شقيقتهما، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني ع عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وقال شقيق المجني عليه ، إن تدخل للدفاع عني، وفض الشجار بيني وبين أسرة طليقتي، وكان قصده خير لكن الشجار اشتد بينهما ، وتلقى المجني عليه ضربات في أنحاء جسده من أشقاء طليقتي و سقط على الأرض وتوفي متأثرًا بإصابته .

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن تلقت، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص جراء مشاجرة نشبت بين شقيقه وطليقته تدخل على إثرها شقيقها الأخيرة وتعديا على المتوفي وشقيقه

وعلي الفور، انتقل قوات الامن إلي مكان الواقعة وتم التحفظ على الجثة والقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بحدوث الواقعة وارتكاب الجريمة جراء مشاجرة بين شقيقتهما وطليقها وشقيقه ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.