غدًا.. ورش رسم وتلوين بمركز رامتان الثقافى احتفالا بعيد تحرير سيناء

أعلن قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، عن إقامة ورشة رسم وتلوين بمناسبة الاحتفال بتحرير سيناء تنفيذ لوحات تظهر مظاهر الجمال في سيناء ودمجها بالعلم المصري، وذلك غدًا الثلاثاء 23 ابريل 2024 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا.

يأتى ذلك برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، بمركز رامتان الثقافى بمتحف طه حسين.

وكان الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، بدا في نقاش مفتوح مع مجموعة من السادة النقاد والصحفيين بقصر الفنون يوم الأحد 21 إبريل 2024.

وذلك في إطار الإعداد والتجهيز للبرنامج الثقافي ضمن فعاليات المعرض العام الدورة 44 للعام2024.