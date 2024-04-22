حملات أمنية مكبرة تستهدف تجار المخدرات والأسلحة النارية

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط - الإسكندرية) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (8,400 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الهيروين- الشابو").. بحوزة (4 متهمين " لـ 3 منهم معلومات جنائية").

ضبط (3) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية آلية- 2 فرد محلى وخزينة وعدد من الطلقات).

تنفيذ (740) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (6 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 12 كيلو جرام لمخدر البانجو –

6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا (بندقية خرطوش - فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية").

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (2) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم ( كمية لمخدرى "الحشيش، الهيروين")..بحوزة (متهمَان).

ضبط عدد (5) قضايا سلاح أبيض..ضُبط خلالهم (5 قطع سلاح أبيض).. بحوزة

(5 متهمين).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

