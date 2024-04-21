هاني نسيرة لـ"الضفة الأخرى": ضعف الخلافة كان فرصة لظهور مؤسس فرقة "الحشاشين"

قال الكاتب والمفكر هاني نسيرة، مدير معهد العربية للدراسات، إن فرقة "الحشاشين" ظهرت في القرن الخامس الهجري، بالتزامن مع انحصار الدعوة الإسماعيلية، وضعف الخلافة العباسية، مشيرًا إلى أن الفكر الإسماعيلي باطني في جوهره.

وأضاف "نسيرة" خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن حسن الصباح مؤسس فرقة الحشاشين نجح في السيطرة على قلعة "الموت" المنعزلة والقوية، واستطاع أن يبلور فرقة الحشاشين بشكل عسكري، واستطاع أن يهدد كل المنطقة في هذا الزمن.

وأوضح أن معاناة الشعوب وضعف الخلافة كان فرصة لظهور شخص مُبشر مثل مؤسس فرقة "الحشاشين" حسن الصباح الذي سيطر على جماهير فقيرة، حيث قام بتجنيد الفلاحين، وحولهم من جماهير سلبية إلى جماعات قادرة على استهداف الحكام، وظل خطر هذه الفرقة مستمرًا لعدة قرون؛ حتى مع رحيل مؤسس الفرقة.