زي النهارده.. هنري الثامن يعتلي عرش إنجلترا عقب وفاة والده

تمر علينا اليوم الأحد، الموافق 21 من شهر ابريل، ذكري اعتلاء هنري الثامن بعرش إنجلترا عقب وفاة والده هنري السابع عام 1509.

هنري الثامن

هنري الثامن ولد في 28 شهر يونيو عام 1491 وتولي متصر ملك إنجلترا منذ 21 أبريل 1509 وحتى وفاته، كان هنري الثامن ثاني ملوك أسرة تيودور خلفًا لوالده هنري السابع.

لعب هنري الثامن دورا بارزا في انفصال كنيسة إنجلترا عن الكنيسة الكاثوليكية.

مما أدى الي الصدام بين هنري الثامن وروما وانفصال كنيسة إنجلترا. عن سلطة الباباوية وحل الأديرة وتعيينه لنفسه رأيسا لكنيسة إنجلترا.

وظل مؤمنًا في داخله بالتعاليم الدينية الكاثوليكية، حتى بعد قطع الصلة مع الكنيسة الكاثوليكية. أشرف هنري الثامن أيضًا على الاتحاد القانوني بين إنجلترا وويلز عن طريق سن قوانين تقنن الاتحاد في الفترة من 1535-1542.

وكان هنري الثامن بارع في الخطابة، ويعده البعض «أحد أكثر الحكام الذين جلسوا على عرش إنجلترا كاريزما.» أدت رغبته في إنجاب وريث ذكر لعرشه، -لاعتقاده أن البنات لا يصلحن للحكم والمحافظة على وحدة أسرة تيودور وفرض السلام الذي تحقق بعد حرب الوردتين- إلى شيئين خلدا ذكر هنري الثامن: زيجاته الست والإصلاح الإنجليزي، والذي حوّل إنجلترا إلى أمة معظمها من البروتستانت. وفي نهاية حياته، عانى هنري من البدانة المفرطة، وتدهورت صحته. وقد كانت نظرة العامة إليه أنه ملك شهواني وقاسٍ وأناني وغير مأمون الجانب.

مبلاده

ولد هنري الثامن في قصر جرينتش، وهو الابن الثالث للملك هنري السابع والملكة إليزابيث، ومن بين أبناء هنرى السابع.

وفي عام 1493، وهو في عمر العامين، تم تعيينه مسؤولاً عن الأمن في قلعة دوفر، وأمينا على سجن موانئ سينك. وفي عام 1494، تم تنصيبه دوقزليورك، ثمتعيينه أيرل مارشال لإنجلترا، وممثلاً للملك ورئيسًا للمجلس التنفيذي الأيرلندي. تلقى هنري تعليمًا مميزًا على أيدي المربين، ومن ثم فقد أتقن اللاتينية والفرنسية والإسبانية. ولما كان من المتوقع أن ينتقل العرش إلى الأمير آرثر - الأخ الأكبر لهنري - فقد جرى إعداد هنري للحياة الكنسية. وقد توفيت والدته إليزابيث وهو في الحادية عشرة من عمره.

بداية عهده

كان هنري الثامن في الثمانية عشرة من عمره وقت تتويجه عام 1509.

وعقب يومين من تتويجه، أصدر الأمر باعتقال اثنين من وزراء أبيه الذين لم يكونا يحظون بشعبية كبيرة، السير ريتشارد إمبسون وإدموند دادلي، ثم اتهما بالخيانة العظمى ، وتم إعدامهما عام 1510..

عصر النهضة

بدأ هنرى في صورة رجل عصر النهضة، وأصبح بلاطه قبلة المبدعين من العلماء والفنانين. وقد كان هنري متعددالمواهب و مؤلفا شاعرنا، ومن أشهر مؤلفاته الموسيقية اللهو مع الخلان.

كما كان شغوفا بلعب النرد والقمار، وبارع أيضًا في الرياضة وخاصة، المبارزة والصيد والتنس. إضافة إلى ذلك، عرف هنري الثامن بتفانيه في الدفاع عن المعتقدات الدينية المسيحية.