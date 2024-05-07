لخدمة المواطنين.. مليار و 200 مليون جنيه لمشروعات مياه الشرب بالقاهرة

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أهمية الإنتهاء من مشروعات الإحلال والتجديد ودعم الخطوط والشبكات والمحطات لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين والحفاظ على البنية التحتية

وقال المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، انه تم إعتماد مليار و200 مليون جنيه لأعمال الخطة الإسثمارية الجديدة للعام المالى القادم للإنتهاء من مشروعات الإحلال والتجديد وتغيير الخطوط التى انتهى عمرها الإفتراضى وعمل التوسعات الإضافية والبدء فى المشروعات الجديدة على مستوى القاهرة حيث أن مشروعات خطة الإحلال والتجديد للعام المالى القادم تشمل إستكمال تنفيذ بعض مشروعات الإحلال والتجديد وتأهيل ورفع كفاءة المحطات والخطوط والروافع والبدء فى تنفيذ الأعمال الجديدة والعاجلة التى تقوم بها الشركة.

وأضاف، أنه سيتم إستكمال مشروعات إحلال وتجديد خطوط المياه بمنطقة منشية التحرير بمنطقة عين شمس، إحلال وتجديد خطوط المياه بمنطقة روكسى ومحيط الإتحادية وبعض المناطق بحى مصر الجديدة، إحلال وتجديد شبكات مياه بمتفرعات منشية البكرى بمصر الجديدة، إحلال وتجديد شبكات المياه بمنطقة شرق حلوان، وإحلال وتجديد شبكات المياه بمدينة الهدى خلف مساكن الكهرباء بحلوان بطول 16 الف متر.

وأفاد، أن الشركة تبدأ مع العام المالى الجديد فى تنفيذ إحلال وتجديد شبكة المياه بمنطقة العزبة الخضراء وعزبة سليم بطول 6 الاف و 800 متر، إحلال وتجديد شبكة المياه بمنطقة الأهرام ببيجام بشبرا الخيمة، إحلال وتجديد شبكة المياه بمنطقة الفرنوانى بشبرا الخيمة ومنطقة شبرا البلد، إحلال وتجديد شبكة مياه الداخلية بمنطقة امتداد ابو رجيلة وشارع الخمسين بحى السلام وإستكمال إحلال وتجديد المنطقة المحصورة بين شارع جسر السويس ومنطقة منشية التحرير وشارع ترعة حمزة شمالا وأحمد بسيونى جنوبا وشارع محمد حسين شرقا وشارع المترو غربا وشارع ابن الحكم شمالا وشارع القبة بشبكات الزيتون وإحلال وتجديد شبكة المياه بالمنطقة الثامنة بشبكات مدينة نصر ومنطقة المنصورة بشبكات مدينة نصر وإحلال وتجديد المياه بمساكن خلف عمارات العبور ومنطقة زهراء مدينة نصر ومساكن شرارة بشبكات بشبكات الحى العاشر ومساكن المحافظة بالمقطم وإحلال وتجديد شبكة المياه بمنطقة عمار بن ياسر بالمقطم وإحلال وتجديد شبكة المياه ببعض المناطق بحى المعادى ومنطقة صقر قريش بالبساتين.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد بمنطقة درب البرابرة وشارع ابراهيم القماش بالمعادى، ودرب المدبح ورملة بولاق وارض الجمعية وبعض الشوارع بحى عابدين، وبعض المنطاطق بحى حلوان، ومساكن اطلس ومنشية جمال عبد الناصر وشارع عزبة الوالدة وخزان المقطم حتى طريق الاتوستراد وتخطيط جزيرة كفر العلو

وصرح أن الشركة انتهت من تحويلات المشروعات القومية التى نفذتها والخطة العاجلة، وتعمل بشكل مستمر فى توفير الطلمبات الحديثة والإنتهاء من التوسعات التى تقوم بها بالمحطات، وتحديث قطاعات المعامل وخدمة العملاء والمشروعات من أجل تقديم خدمة للمواطنين.