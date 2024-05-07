أستراليا تنتقد سلوك الصين "غير الآمن" فوق المياه الدولية

وجهت أستراليا اليوم الثلاثاء، انتقادات للصين متهمة إياها بالقيام بسلوك "غير آمن" بسبب تعريض طائرة هليكوبتر أسترالية للخطر فوق المياه الدولية.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن أستراليا احتجت لدى الصين عبر قنوات متعددة لأن طائرة مقاتلة صينية عرضت للخطر طائرة هليكوبتر تابعة للبحرية الأسترالية بإطلاق قنابل مضيئة فوق المياه الدولية، بحسب صحيفة /كانبرا تايمز/ الأسترالية.

وأشار رئيس الوزراء الأسترالي إلى أن بكين لم تدل بعد بأي تعليق علني على الحادث.

ووقع الحادث - يوم السبت الماضي - بينما كانت المدمرة الحربية الأسترالية HMAS Hobart تنفذ عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد كوريا الشمالية في المياه الدولية في البحر الأصفر، حسبما أعلن مسؤولون أستراليون. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.