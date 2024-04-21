رئيس أشمون يتابع استكمال الأعمال الإنشائية بالسوق الحضارية بكفر زلابية

تابع اليوم خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية ، يرافقة أحمد قرقوش رئيس قسم الاشغالات استكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بإقامة سوق حضاري ونموذجي جديد بإمتداد شارع مدرسة الحسين بكفر زلابية بمدينة أشمون والذي يتم إنشاءة علي مساحة حوالي 600م، ويضم 12محل ،والتي وصلت نسبة التنفيذ به إلى حوالي 77% ،ويتم تنفيذه بواسطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمنوفية والشركة المتحدة للمقاولات وذلك في إطار خطة المحافظة لإقامة أسواق حضارية تليق بالمواطنين للإرتقاء والنهوض بكافة المشروعات لتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم .

وأشار النمر إلى أنه تم الإستفادة من هذا الموقع لإقامة هذا المشروع الخدمي إذ يعد هذا المشروع من المشروعات ذات النفع العام لأهالي مركز ومدينة أشمون وتوفير فرص عمل جادة للشباب والتشجيع علي ثقافة العمل الحر .

من جانبة أكد النمر أن الهدف من إقامة سوق نموذجي جديد بمدينة أشمون جاء للقضاء علي الأسواق العشوائية والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمدينة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .