وزير الشباب يلتقي نظيريه اللبناني والفلسطيني

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، نظيره اللبناني الدكتور جورج كلاس، وكذلك الفلسطيني الفريق جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضية بدولة فلسطين، للتباحث حول عدد من ملفات العمل المشترك.



استعرضت قيادات وزارة الشباب والرياضة خلال اللقاء مختلف المشروعات والأنشطة والبرامج والفعاليات القومية التي تنفذها الوزارة في إطار الجمهورية الجديدة، ونقل كافة الخبرات المصرية إلي الجمهورية اللبنانية ودولة فلسطين.



أكد الدكتور أشرف صبحي ضرورة العمل على تعزيز التعاون العربي في مجال الشباب والرياضة من خلال تبادل الخبرات والمعرفة، وتنظيم المؤتمرات والفعاليات المشتركة. نقائلًا: "حن نسعى لبناء جسور التواصل والتعاون بين الشباب العرب من مختلف الدول".



من جانبهما، ثمن وزيرا الشباب والرياضة بلبنان وفلسطين، جهود الدولة المصرية في كافة المجالات، وبخاصة في قطاع الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، آملين في زيادة التبادلات الشبابية، والعمل علي نقل الخبرات المصرية إليهم.