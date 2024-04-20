بعد شكوى المواطنين.. رفع تراكمات القمامة من شارع محمد متولي ببولاق الدكرور (صور)

تواصل محافظة الجيزة جهودها الخاصة بتلقى شكاوى المواطنين وسرعة بحثها وإزالة أسبابها تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الصادرة فى هذا الشأن.

ووجه محافظ الجيزة، المهندس عبدالله نور رئيس حى بولاق الدكرور بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل لسرعة رفع المخلفات وتراكمات القمامة من أمام شارع محمد متولى من ترعة زنين نطاق بولاق الدكرور بعد تلقى شكوى للمواطنين صباح اليوم السبت، وعلى الفور تم توجيه فرق النظافة لرفع المخلفات.

كما وجه المحافظ جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمتابعة المتواصلة للأعمال لضمان عدم تكرار أسباب الشكوى.