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السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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بعد شكوى المواطنين.. رفع تراكمات القمامة من شارع محمد متولي ببولاق الدكرور (صور)

رفع تراكمات القمامة
رفع تراكمات القمامة ببولاق الدكرور
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تواصل محافظة الجيزة جهودها الخاصة بتلقى شكاوى المواطنين وسرعة بحثها وإزالة أسبابها تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الصادرة فى هذا الشأن.
ووجه محافظ الجيزة، المهندس عبدالله نور رئيس حى بولاق الدكرور بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل لسرعة رفع المخلفات وتراكمات القمامة من أمام شارع محمد متولى من ترعة زنين نطاق بولاق الدكرور بعد تلقى شكوى للمواطنين صباح اليوم السبت، وعلى الفور تم توجيه فرق النظافة لرفع المخلفات.
كما وجه المحافظ جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمتابعة المتواصلة للأعمال لضمان عدم تكرار أسباب الشكوى.

استجابة لشكوى المواطنين بولاق الدكرور رفع المخلفات وتراكمات القمامة من أمام شارع محمد متولى ببولاق الدكرور الهيئة العامة للنظافة والتجميل وجه محافظ الجيزة المهندس عبدالله نور رئيس حى بولاق الدكرور رفع المخلفات وتراكمات القمامة