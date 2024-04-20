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السبت 20 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تحصين 55 ألف رأس ماشية ضد أمراض الحُمى القُلاعية والوادي المُتصدع ببني سويف

أرشيفية
أرشيفية
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تتواصل فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة.

تضمن التقرير ،الذي تعده مديرية الطب البيطري،الإشارة إلى أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها قد وصل إلى 54 ألف و571 رأسا، منها( 49 ألف و167 من الأبقار، و 5404 من الجاموس والأغنام)، وذلك منذ استئناف العمل بالحملة في التاسع عشر من مارس الماضي وحتى 20 أبريل الجاري.

فيما أشار مدير عام الطب البيطري "د. أحمد الجبالي" إلى أنه،وتنفيذا لتوجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم"،قد تم الإعداد والتجهيز للحملة ،وتوفير فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية،والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين،وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة،علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية.

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