سكرتير عام مساعد بني سويف يشرف على حملة لمتابعة توافر السلع والالتزام بتخفيض الأسعار

واصل السكرتير العام المساعد لبني سويف اللواء سامي علام، إشرافه على الحملات الإرشادية لمتابعة انخفاض أسعار المأكولات والوجبات الشعبية بالمطاعم والمخابز السياحية بعد تخفيض أسعار السلع الاستراتيجية، وذلك بالتنسيق مع قطاعات التموين وحماية المستهلك والصحة والجهات ذات الصلة.

وتم " اليوم" المرور على عدد من مطاعم الفول والفلافل والوجبات الشعبية والمخابز السياحية والكافيهات بالمحافظة، ضمن خطة المحافظة لاستمرار المتابعة الميدانية وتوجيه مزيد من حملات الرقابة على الأسواق والمحلات والمطاعم والكافيهات، لمتابعة الالتزام بتخفيض أسعار الساندوتشات الأكلات الشعبية والفول والفلافل وكذا سعر الخبز السياحي ورغيف الفينو، التي تم الاتفاق عليها وإقرارها في ظل ما شهدته الأسواق مؤخرا من انخفاض أسعار بعض المكونات والمواد الخام الداخلة في تصنيع بعض السلع الأساسية.

وتم التوافق بين عدد من أصحاب المحال والمخابز السياحية على تخفيض أسعار الفلافل والفول ليصل لـ 25%، والخبز السياحي وعيش الفينو بتخفيضات تصل إلى 20 %.